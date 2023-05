Nuova Opel Grandland GSE: il crossover sportivo ibrido plug-in

Opel Grandland GSE è la punta di diamante del marchio del fulmine. Ritorna in gamma la configurazione GSe acronimo di “Grand Sport electric”, una sigla che andrà a contraddistinguere i modelli elettrificati più potenti e dinamici del Marchio tedesco.

Opel Grandland GSE si inserisce nel segmento dei C-SUV e abbina l’eleganza della serie GSe, alla flessibilità e alla sportività di un crossover di successo. Potente ma anche sicura, presenti i più avanzati sistemi di assistenza alla guida.

Opel Grandland GSE riesce a percorrere fino a 63 km nel ciclo WLTP in modalità full electric

Un potente motore da 1.6 litri affiancato da due unità elettriche, la potenza complessiva è di 300 cavalli per una coppia di ben 520 Nm, nel classico 0 - 100 km/h il crossover ibrido plug-in, impiega soli 6,1 km.

La batteria è agli ioni di litio ha una capacità di 14,2 kWh, la trazione integrale elettrica assicura un’aderenza ottimale in qualsiasi condizione di guida, Grandland GSe riesce a percorrere in modalità zero emissioni, fino a 63 km nel ciclo combinato WLTP.

Potente, moderno ma anche e soprattutto confortevole, nell’abitacolo diverse le soluzioni che consentono al pilota e passeggeri di connettersi con l’ambiente esterno, lo schermo centrale touch da 10 pollici è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Per chi predilige la guida sportiva, la GSe si contraddistingue dal resto della gamma, anche per la presenza delle speciali sospensioni KONI a smorzamento selettivo e di uno sterzo ricalibrato.