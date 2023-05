Nuova Peugeot 508: al via le ordinazioni in italia

Disponibile sia in configurazione berlina che station, la nuova Peugeot 508 è già ordinabile in Italia.

Una gamma completa che si avvale di 18 versioni complessive, cinque motorizzazioni e carrozzeria berlina e Station Wagon, la nuova Peugeot 508 rispetto al passato ha un design totalmente nuovo.

Un frontale innovativo e dinamico, al centro spicca il nuovo logo del Brand, immancabile è la firma luminosa a tre artigli che si integra perfettamente nei proiettori a LED con tecnologia Matrix, fari sottili e dal design esclusivo, di serie sull’intera gamma.

Nuova Peugeot 508: allestimenti e motorizzazioni

Tre allestimenti per la berlina e station wagon che rappresentano la punta di diamante della produzione del brand automobilistico francese:

● Allure

● GT

● PSE.

Nuova 508 Allure offre di serie una dotazione completa che comprende il climatizzatore automatico, i fari full LED Matrix, Visiopark 180 gradi e l’i-cockpit con strumentazione digitale da 12,3 pollici con navigatore connesso.

L’allestimento GT aggiunge alla dotazione della Allure i cerchi in lega da 18 pollici, il Visiopark a 360 gradi, il Drive Assist Plus Pack e gli interni in Alcantara / TEP.

La versione top di gamma è la PSE (acronimo di Peugeot Sport Engineered) caratterizzata da una potenza di 360 cavalli, un modello sviluppato dalla divisione Peugeot Sport, dotato della più avanzata tecnologia della Casa del Leone, con una dotazione dinamica e tecnica che la rende unica e differente dal resto della gamma. Dotata dell’alimentazione ibrida plug-in, ha performance da riferimento.

Le altre versioni a benzina con alimentazione ibrida plug-in sono disponibili con potenze di 180, 225 e 360 CV.

Nuova Peugeot 508 è disponibile esclusivamente con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

La commercializzazione della nuova 508 partirà da giugno 2023.