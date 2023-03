Nuova Range Rover Velar: il SUV elegante e raffinato

La nuova Range Rover Velar è un SUV raffinato, elegante e curato nei dettagli. Il suo design esprime il DNA del Marchio, le maniglie a scomparsa e il tetto sospeso rendono il suo stile ancora più esclusivo e coinvolgente

Il passo di 2,874 mm e la capacità di carico fino a 748 litri, rendono la nuova Range Rover Velar un SUV perfetto per ogni tipologia di utilizzo, grazie a un notevole spazio interno. Sul model year 2024 arrivano nuovi fai più potenti, al retro il forte sbalzo mette in evidenza la notevole lunghezza della vettura, con il paraurti posizionato più in basso che integra ora i terminali di scarico, per un aspetto più pulito ed elegante,

Le maniglie delle portiere a scomparsa e a filo della carrozzeria sono oramai un elemento caratteristico del DNA Range Rover, fuoriescono automaticamente quando la vettura viene sbloccata per poi rientrare a velocità superiori a 8 km/h per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica.

Nuova Range Rover Velar con sistema Pivi Pro

Il quadro strumenti include l’ultima versione del sistema d’infotainment Pivi Pro Range Rover composto da una interfaccia in vetro curvo con display da 11,4 pollici, posizionato nella parte alta della plancia per risultare così più leggibile. Nel portaoggetti è nascosto il vano per la ricarica a induzione di smartphone, presente anche un Interactive Driver Display con schermo da 12.3 pollici.

Tutte le funzioni del veicolo sono perfettamente controllabili agendo sullo schermo touch, tramite il pannello Pre-drive è possibile configurare rapidamente le funzioni chiave del veicolo.

In alternativa ai sedili in pelle la nuova Range Rover è disponibile con interni in tessuto.

Amy Frascella, Materiality Director di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: "Range Rover Velar è pioniere della nostra filosofia riduttiva di design e leader nella nostra strategia dei materiali. Il nostro modello aggiornato perfeziona l'esperienza interna per i nostri clienti. L'architettura integrata e i dettagli raffinati, dal nuovo touchscreen in vetro curvo agli sviluppi dei nuovi materiali e all'upgrading di quelli esistenti - tra cui i tessuti in misto lana Kvadrat, Ultrafabrics PU, i gioielli Moonlight Chrome e i dettagli del traforato Herringbone - mostrano il nostro DNA Range Rover. Nuove colorazioni e scelte di illuminazione ambientale offrono ai nostri clienti uno spazio interno veramente personalizzato”.