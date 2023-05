Nuova Range Rover Velar: il SUV raffinato

Nuova Range Rover Velar è un SUV moderno, di lusso.

Una linea che riceve diversi aggiornamenti, cambia la griglia anteriore, nuovi i fari super-slim Pixel LED, nuovo il paraurti posteriore, basso e con dettagli scuri, la Nuova Range Rover Velar è già ordinabile presso le concessionarie ufficiali del Marchio.

Un design che affascina, le sue proporzioni sono perfette, l’imponenza di un corpo macchina possente è sottolineato da una serie di particolari accattivanti, i nuovi gruppi ottici posteriori a LED hanno un aspetto 3D ed una illuminazione super-red, la terza luce di stop è “a tutta larghezza”, i terminali di scarico sono debitamente nascosti, per un insieme più pulito ed elegante.

Nell’abitacolo sono stati utilizzati nuovi materiali, lo schermo del sistema d’infotainment Pivi Pro è da 11.4 pollici ed è posizionato ergonomicamente più in alto, per un utilizzo più semplice e diretto, a richiesta sono disponibili rivestimenti in pelle o tessuto danese in Lana Kvadrat con inserti Ultrafabrics in tessuto di poliuretano, traforati a schema Diamond Herringbone.

Il tessuto Kvradat è del 58% più leggero della pelle, ha un aspetto moderno ed è resistente all’abrasione, nei laboratori Range Rover è stato sottoposto a 60.000 cicli di prova di abrasione, che equivalgono a 10 anni di impiego e a un test UV per replicare in un solo mese l’esposizione al sole di tre anni.

Alex Heslop, Director of Electrical Engineering di Jaguar Land Rover ha dichiarato: “La nuova Range Rover Velar presenta la nuova generazione del nostro pluripremiato infotainment Pivi Pro con un’elegante interfaccia in vetro curvo e una schermata iniziale ridisegnata che controlla digitalmente tutte le funzionalità di guida, comfort e praticità.

Progettato ergonomicamente per ridurre i riflessi e ridurre al minimo le distrazioni, il nuovo sistema è intuitivo e intelligente, con pulsanti e cursori digitali progettati per funzionare in armonia con l’intelligenza artificiale vocale per renderlo più veloce e facile da usare”.

Nuova Range Rover Velar: motorizzazioni benzina, diesel e ibride plug-in

Il SUV inglese è disponibile con un’ampia offerta di motorizzazioni inclusa la plug-in hybrid 400e. Un’unità che affianca la gamma di motori Diesel della famiglia Ingenium, tutti dotati di tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle ( MHEV).

La Velar P400e è dotata di un motore elettrico da 105 kW e di un’unità a benzina, riesce a percorrere fino a 64 km in modalità zero emissioni per un’autonomia complessiva di 684 km.

La sua potenza è di 404 cavalli per 640 Nm di coppia massima, il motore benzina Ingenium da 2 litri sprigiona 300 cavalli.

La Velar P400e raggiunge una velocità massima di 209 km/h per uno 0-100 km/h in 5.4 secondi. In modalità full electric la punta velocissima massima raggiungibile è di 140 km/h.

Dal punto di vista della ricarica, in soli 30 minuti è possibile passare da 0 a 80% della capacità della batteria in soli 30 minuti con un caricabatteria da 50 kW. In presenza di una presa AC da 7 kW occorrono circa 2 ore e mezza.

La versione Diesel, la Velar D300 punta sul sei cilindri in linea, turbo, da 300 cavalli per 650 Nm di coppia massima.