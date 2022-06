Nuova slot online di fantascienza targata BTG

Roma, 20/06/2022- Il settore iGaming è in costante innovazione ormai da qualche anno, puntando soprattutto su grafiche avvincenti, come quelle offerte da Big Time Gaming, società di Evolution AB conosciuta ormai da tutti per le slot con sistema Megaways.

Di recente, il provider di casino ha rilasciato una nuova slot machine giocabile gratuitamente con 6 rulli con Wild Portals e molte caratteristiche di tipo fantascientifico. L’epicentro di questa tipologia di slot è il tema della fantascienza, che appassiona tantissimi fan. In questo modo, l’ambientazione provata in un casino online si avvicina alla fantascienza sempre trovata al cinema.

Il motore della Megaways muove da sempre il mondo dei giochi virtuali più tecnologici. Un’innovazione favorita dal design in un nuovo gioco che conferisce ad ogni spin un massimo di 117,649 modalità. La grafica si presta a un’opzione di gioco online, presente per tutti i tipi di dispositivi. Infatti, una slot machine di questo tipo, si può giocare (senza perdere alcuna caratteristica) su qualsiasi device che abbia una connessione: smartphone, tablet, desktop. Notizia interessante, perché si può provare questa tipologia di gioco a titolo gratuito, in demo per conoscerne al meglio le caratteristiche.

La tecnologia e il gioco

I giocatori scelgono sempre più di giocare sul web, dalla propria postazione. L’incremento è avvenuto proprio in pandemia, quando le sale slot standard erano chiuse, lasciando il posto ai casinò virtuali. I giochi Live offerti da questi ultimi e l’opportunità in alcuni casi di provarli nella versione demo gratis, hanno fatto sì che l’esperienza di gioco migliorasse costantemente fino a fornire tecnologie sempre più avanzate e mai approssimative.

È possibile accedere alla versione fantascientifica con un portale Wild 2x2: si gioca su una griglia futuristica sui rulli da 2 a 5, per conquistare il portale magico. Aprendolo, si arriverà a una rivelazione con un simbolo casuale, che può portare ad ottenere diversi esiti. Dopo ognuno di questi, si arriva davanti al Portale Wild, con una sorta di funzione Cascata per ottenere ancora più opportunità di arrivare al rush finale. Tra le funzioni di questa Wild Portals, c’è anche la Free Spins Roaming Wild: durante la funzione, può apparire un Moltiplicatore illimitato proprio del Wild Portal.

La Wild Portal presenta la funzione più tecnologica delle slot fantascientifiche

Siamo di fronte a una funzione dai sapori tecnologici e innovativi: Win Exchange. Quest’ultima, dà l’occasione al giocatore di ottenere Free Spins o semplicemente attivarne 8.

Un gioco ricco di esperienze che migliora in modo significativo l’interfaccia utente con la tecnologia. Un’esperienza visiva niente male, dove il videogiocatore sarà esposto con lo scafo di una grandissima astronave azzurra illuminata a neon sullo sfondo. Un sound che accompagna il giocatore proprio come nelle console più rinomate durante tutto il gioco.

Le dichiarazioni del CEO di BTG in merito alla Wild Portals

Così ha dichiarato Nik Robinson di fronte a un’esperienza di innovazione e voglia di offrire sempre di più al giocatore della sua azienda: “Siamo davanti a un’epopea spaziale!”. Si è poi concentrato su quanto impegno ci sia nel portare sempre nuove potenziali innovazioni per far crescere la curva di gradimento della propria azienda e soddisfare i giocatori più creativi. Questo tipo di intrattenimento è pensato soprattutto per i giocatori più esperti. Così ha concluso il CEO di BTG, ricordando quanto questa realizzazione futuristica stia consapevolmente svoltando il gioco online, rendendolo sempre più competitivo.

Ha poi dichiarato che approfondendo dal punto di vista più nerd e più numerico della slot machine, il gioco si rivela quando si carica almeno 75x a spin. Infatti, è possibile usufruire del Win Exchange di cui sopra, scambiando questa puntata con ben 8 giri gratis, attivando quindi la funzione più amata di sempre, ovvero, la Free Spins. L’idea di base è quella di permettere un’ulteriore prova per il giocatore, ovvero quella del Scambio o Ritiro. Infine, la vincita è mostrata su una ruota con un colore molto chiaro, ovvero il verde, in modo da permettere al videogiocatore di avere ben chiaro ciò che sta facendo.

In conclusione

Il lancio della Wild Portals ha portato a un vero e proprio modo di rinnovarsi per l’azienda BTG, a detta del CEO. L’azienda, infatti, ha cercato di adeguarsi alla richiesta del videogiocatore, nutrendo la curiosità con qualcosa di futuristico e fantascientifico che non era ancora stato visto. Una vera opportunità di gioco pari ai prodotti pensati da colossi dell’iGaming per le console, senza perdere di vista però l’idea che questo sia un gioco concepito anche per mobile gaming. L’occasione diventa ancora più interessante quando si pensa che alla Wild Portals si può giocare a titolo gratuito, senza spendere soldi veri.

Per informazioni:

Spike è un noto YouTuber italiano che dal 2009 gestisce un canale dedicato ad informare sulla materia delle slot machine. Sul canale, è possibile confrontare le esperienze di vari giocatori e avere esperienze di gioco più affidabili e sicure.

e-mail: info@spikeslot.com