circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova strategia europea industria della difesa, concluso l’esame al Senato

22 dicembre 2025 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In settimana è proseguito l’esame sulla proposta di relazione sulla nuova strategia industriale europea per il settore della difesa e sul programma per l’industria europea della difesa. Nella seduta di martedì 16 dicembre, in Commissione Affari esteri del Senato, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, ha svolto alcune osservazioni, rilevando che il documento in esame rileva un deciso rafforzamento della base industriale europea della difesa che dovrebbe focalizzarsi sulla standardizzazione dei requisiti come presupposto comune. Proprio la definizione di requisiti comuni consentirebbe agli Stati membri di declinarli secondo le proprie specificità nazionali e industriali, in modo da sviluppare soluzioni differenti ma compatibili. Tale approccio produrrebbe effetti diretti quali la semplificazione progettuale, la maggiore interoperabilità tra capacità nazionali e la riduzione dei costi grazie a economie di scala su componenti e tecnologie condivise. Nella successiva fase di discussione in Commissione, sono intervenuti alcuni Senatori, tra cui Alfieri (PD) che ha ritenuto fondamentale aumentare l’interoperabilità tra le capacità nazionali e rafforzare la flessibilità in modo da superare la frammentazione del mercato della difesa europea. Il Sen. Marton (M5S) ha invece ricordato una delle principali criticità del mercato della difesa statunitense ovvero la mancanza di competizione tra i principali produttori. Nella successiva seduta del 18 dicembre, la medesima Commissione ha concluso l’esame approvando la proposta di relazione del Relatore, Sen. Alfieri (PD).

La proposta di relazione approvata

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
strategia europea industria della difesa Senato industria della difesa
Vedi anche
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza