Nuova strategia europea industria della difesa, concluso l’esame al Senato

In settimana è proseguito l’esame sulla proposta di relazione sulla nuova strategia industriale europea per il settore della difesa e sul programma per l’industria europea della difesa. Nella seduta di martedì 16 dicembre, in Commissione Affari esteri del Senato, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, ha svolto alcune osservazioni, rilevando che il documento in esame rileva un deciso rafforzamento della base industriale europea della difesa che dovrebbe focalizzarsi sulla standardizzazione dei requisiti come presupposto comune. Proprio la definizione di requisiti comuni consentirebbe agli Stati membri di declinarli secondo le proprie specificità nazionali e industriali, in modo da sviluppare soluzioni differenti ma compatibili. Tale approccio produrrebbe effetti diretti quali la semplificazione progettuale, la maggiore interoperabilità tra capacità nazionali e la riduzione dei costi grazie a economie di scala su componenti e tecnologie condivise. Nella successiva fase di discussione in Commissione, sono intervenuti alcuni Senatori, tra cui Alfieri (PD) che ha ritenuto fondamentale aumentare l’interoperabilità tra le capacità nazionali e rafforzare la flessibilità in modo da superare la frammentazione del mercato della difesa europea. Il Sen. Marton (M5S) ha invece ricordato una delle principali criticità del mercato della difesa statunitense ovvero la mancanza di competizione tra i principali produttori. Nella successiva seduta del 18 dicembre, la medesima Commissione ha concluso l’esame approvando la proposta di relazione del Relatore, Sen. Alfieri (PD).

La proposta di relazione approvata