Nuova testata online 'Editoria responsabile': interviste, reportage e commenti

Una nuova testata giornalistica "che punta ad arricchire il panorama nazionale dell’Informazione generalista con un prodotto editoriale serio, puntuale e non stressato dalla frenesia compulsiva dei social network, con il compito di informare e formare il lettore". E' online da lunedì scorso www.editoriaresponsabile.com.

“Cercheremo di attualizzare la cronaca con l’esattezza, non solo nella forma letteraria, mutuandola al mondo dell’informazione - scrive nel suo primo editoriale il direttore Gian Luca Campagna, giornalista e scrittore - In un mondo veloce che trita, fonde, sovrappone, cestina, scavalca le notizie a (s)vantaggio del tempo che scorre forse quello che ci permette di sopravvivere è fermarsi un attimo, bloccare per qualche istante le lancette dell’orologio e ragionare non solo su cosa scrivere ma soprattutto come scrivere confezionando una narrazione autentica”.

Il lavoro di redazione si muoverà su una triplice direzione di lavoro: le interviste dirette, i reportage preparati sul posto e la ricerca di opinioni e commenti, "in modo da confezionare un’informazione sempre originale, al di là del sostegno delle agenzie di stampa". Editore è la YouMedia srl di Frosinone.