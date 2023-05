Nuova Toyota Prius: parte la commercializzazione in Italia

Al via la commercializzazione in Italia della nuova Toyota Prius Plug-In.

Toyota Prius Plug-In Hybrid è la nuova proposte del Marchio automobilistico giapponese.

Parte la commercializzazione anche in Italia di un modello originale e innovativo, la nuova Toyota Prius Plug-In Hybrid è equipaggiata con un propulsore ibrido di nuova generazione e con una batteria ad alta capacità.

Un motore endotermico da 2 litri abbinato a due unità elettriche per una potenza complessiva di 223 cavalli ed una capacità di percorrenza in modalità zero emissioni, fino a 60 km (ciclo combinato EV - emissioni inferiori a 20 g/km).

Toyota Prius Plug-In Hybrid sarà disponibile in Italia in tre allestimenti

● Active

● Lounge

● Lounge+

La configurazione base è la Active che prevede i cerchi in lega da 17 pollici, i fari full LED, il sistema multimediale Toyota smart Connect+ con schermo touch da 12,3 pollici, i sedili riscaldati in tessuto sportivo e il pacchetto Toyota Safety Sense di ultima generazione con segnalazione angoli ciechi (Blind Spot Monitor).

La Lounge aggiunge all’allestimento Active i cerchi in lega da 19 pollici, fari full LED adattivi, specchio retrovisore interno digitale e portellone posteriore elettrico.

La versione top di gamma è la Lounge+ che include anche il tetto con pannelli solari e che consente di percorrere fino a 8 km al giorno in modalità EV.

È anche possibile noleggiare la Toyota Prius Plug-In con la formula KINTO one che include anche la RCA, Kasko, Manutenzione ordinaria e straordinaria e Furto e Incendio.

La Prius PHEV arriverà nelle concessionarie ufficiali Toyota a partire dal mese di giugno 2023.