Nuova Volkswagen Touareg: test finali al Circolo Polare Artico

Debutterà in anteprima mondiale la prossima estate, ultimi test al Circolo Polare Artico per la nuova Volkswagen Touareg.

Nuova Volkswagen Touareg si appresta a terminare gli ultimi test finali prima del grande debutto mondiale previsto per l’estate 2023.

Venduto in oltre 2 milioni di esemplari, il SUV tedesco è stato sottoposto ad un completo aggiornamento tecnico ed estetico, un prototipo debitamente mascherato della nuova Volkswagen Touareg è impegnato negli ultimi test finali al Circolo Polare Articolo.

Nonostante sia “mascherato”, è evidente il nuovo frontale con i fari IQ. Light Matrix HD, nuova è anche la striscia luminosa che collega tra loro i due gruppi ottici.

Si tratta di fari dotati di 38.400 micro LED, la tecnologia HD (acronimo di High Definition) consente di generare un fascio luminoso ad alta risoluzione. Ciascun gruppo ottico nonostante la presenza di 19.200 micro LED è in grado di evitare di abbagliare nel traffico o i veicoli che provengono nel senso opposto di marcia, il tutto grazie a un radar che analizza ciò che sta accadendo davanti alla vettura.

Nuova Volkswagen Touareg: logo rosso

Anche in Italia il nuovo SUV tedesco sarà equipaggiato del logo posteriore illuminato di rosso, in passato solo omologato per il mercato cinese e americano, questa “novità” sarà disponibile anche sui modelli commercializzati in Europa.

Novità rispetto alla precedente generazione anche per il telaio, la futura Touareg sarà dotata di trazione integrale permanente.

Sul tetto è presente un sensore di carico che fornisce utili indicazioni al telaio, consentendo una maggiore agilità del corpo macchina quando privo di carico, in presenza di un box da tetto, il sensore è in grado di riconoscerlo e di adeguare la stabilità del SUV in ogni condizione di marcia.

Nuova Volkswagen Touareg con sospensioni pneumatiche

A richiesta saranno disponibili in alternativa alle classiche molle in acciaio, le sospensioni pneumatiche a due camere, capaci di elevare il comfort del SUV e al tempo stesso di assicurare una dinamica di marcia ottimale.