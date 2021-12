Nuova Zelanda mette al bando il fumo: sigarette vietate ai nati dopo il 2008

Pugno duro della Nuova Zelanda contro il fumo: il governo ha varato una delle leggi più severe al mondo, che vieterà alle persone che hanno oggi fino a 14 anni (tutti quelli nati dopo il 2008) di comprare sigarette per tutta la loro vita. Ogni anno il limite di età sarà alzato, finché non sarà illegale fumare per tutta la Nazione. La decisione è stata presa con l’obiettivo di rendere “smoke-free” entro il 2025 il Paese, che conta circa 5 milioni di abitanti.