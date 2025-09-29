Nuove nomine ai vertici dell’intelligence

In una nota di Palazzo Chigi si apprende di due nuove nomine ai vertici dei servizi d’intelligence a seguito della firma da parte del Premier Meloni di appositi Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel dettaglio, i Generali di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Leandro Cuzzocrea e Maurizio Gibilaro, assumono rispettivamente la carica di Vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e Vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). Ambedue gli incarichi hanno durata quadriennale. Il Gen. Cuzzocrea prende il posto del Prefetto Alessandra Guidi giunta a termine del suo mandato quadriennale al DIS, mentre il Gen. Gibilaro rimpiazza lo stesso Cuzzocrea che era stato nominato Vicedirettore AISI al posto del Prefetto Vittorio Rizzi. A dare notizia degli avvicendamenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

La notizia