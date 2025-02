Nuove norme su import/export armi, riprende l’esame del Disegno di legge

Prosegue alla Camera dopo quasi un anno, l’ultima seduta con rinvio fu il 14 marzo 2024, l’esame in II lettura del Disegno di legge sul controllo dell’esportazione, importazioni e transito dei materiali di armamento, in modifica alla Legge 9 luglio 1990 n.185, già approvato dal Senato. Le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa hanno proseguito l’esame analizzando proposte emendative presentate, ritenendole tutte ammissibili. Nel corso della seduta sono intervenuti alcuni deputati, tra cui, l’On. Fratoianni (AVS) che in merito agli emendamenti presentati si è dichiarato perplesso circa le ragioni che hanno ridotto la trasparenza nelle operazioni commerciali di armamenti, impedendo, tra l’altro, di rendere noto se un istituto bancario investa o meno nel commercio di armi. L’On. Graziano (PD-IDP) ha sottolineato che, se da una parte il provvedimento reintroduce il Comitato Interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa (CISD), dall’altra parte riduce la disciplina sulla trasparenza delle decisioni operate.

Link al testo degli emendamenti: https://shorturl.at/RNqYZ