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Nuove tecnologie nucleari, il MIMIT avvia la raccolta di manifestazioni d’interesse

12 ottobre 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ha dato il via alla raccolta delle manifestazioni d’interesse per le aziende italiane interessate all’IPCEI INT – Innovative Nuclear Technologies, il progetto di interesse europeo dedicato allo sviluppo di tecnologie nucleari innovative. L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo dell’Italia in ambito di filiere tecnologiche strategiche con particolare riferimento al nucleare di nuova generazione. La scadenza per l’invio delle manifestazioni d’interesse, tramite il sito del MIMIT, è fissata per il 3 dicembre 2026. “Il nucleare è una scelta strategica per il mix energetico più sicuro e competitivo. Il Ddl sul nucleare sostenibile e l’IPCEI sulle tecnologie nucleari innovative possono favorire investimenti, innovazione e rafforzare la competitività industriale italiana”, ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. “L’IPCEI nucleare consolida il percorso avviato dal Governo per creare le condizioni per lo sviluppo del nucleare in Italia. L’iniziativa sosterrà progetti innovativi, mettendo in rete imprese, ricerca e competenze, consolidando una filiera industriale strategica per l’Italia e l’Europa”, ha detto il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.
Il comunicato del MIMIT

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nucleare tecnologie nucleari innovative IPCEI INT made in Italy MIMIT Ministero delle Imprese e del made in Italy
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