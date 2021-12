Nuovi accessori che sono regali perfetti per gli studenti

SAN DIEGO, 16 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Ora che gli esami stanno finendo, gli studenti stanno tornando a casa per le vacanze. Se hanno un prodotto Apple o ne avete acquistato uno per le vacanze, ci sono una pletora di accessori sul mercato per aiutare a migliorare la loro vita da studenti e rendere le cose più facili. elago è stato in prima linea nella progettazione di accessori Apple per oltre quindici anni e alcuni dei loro nuovi prodotti sono perfetti per le calze.

Grip Stand per MagSafe Con l'introduzione del nuovo caricatore MagSafe, molti nuovi ed eccitanti accessori hanno colpito il mercato. Uno di questi è il Grip Stand. L'accessorio aggiunge un'ulteriore sicurezza per tenere il telefono durante la ricarica - niente più cadute del telefono sul viso mentre si è sdraiati a letto. Il Grip funge anche da supporto in modo da poter trasmettere i tuoi contenuti preferiti. Questo nuovo accessorio è un must per ogni studente ed è disponibile in una varietà di colori. Amazon: https://amzn.to/3EWhxS5 elago.com: https://bit.ly/3sasH1U

Classico matita CasoIl Classico matita Caso ha preso d'assalto il mercato grazie alla sua innovazione e nostalgia. Pensata per la Mela matita 2, la custodia di elago la trasforma essenzialmente nella classica matita di legno che tutti noi usavamo alle elementari. Supporta la ricarica magnetica e le funzioni di doppio tocco della Mela matita 2. È disponibile in una varietà di colori oltre al classico colore giallo con cui tutti siamo cresciuti. Amazon: https://amzn.to/3EXJ4CG elago.com: https://bit.ly/3EXipG4

Supporto W2 A volte la semplicità è la cosa migliore. Il supporto W2 è proprio questo: una semplice soluzione di ricarica per il tuo Apple Watch. Realizzato in silicone resistente e non tossico, il supporto è stato fatto per durare una vita e protegge il tuo orologio dai graffi. Il supporto è compatibile con ogni serie di orologi ed è uno dei prodotti più recensiti su Amazon. Amazon: https://amzn.to/3yqAZ6U elago.com: https://bit.ly/3EVdANm

Custodia AirPods per tutti elago è stata in prima linea nella progettazione di nuovi accessori per AirPods fin dal rilascio della prima generazione. Che tu voglia qualcosa di semplice o nostalgico, tutte le custodie proteggono dall'uso quotidiano - inclusi sporco, olio, polvere e cadute. Con il prezzo delle custodie di elago, sono un ottimo regalo per le persone che usano questi dispositivi audio. Dai un'occhiata alla loro linea completa per AirPods 1, 2, 3 e Pro. Amazon: https://amzn.to/3ynP19u elago.com: https://bit.ly/3EXwZNQ

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il loro motto è "semplice raffinatezza" perché creano prodotti che sono utili ed estetici. Tutti i loro progetti sono creati in-house da zero, il che assicura che il prodotto che si ottiene è orientato al dettaglio e funziona perfettamente. elago ha iniziato a San Diego, CA nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui Spark Awards e reddot awards.

