Nuovi arrivi in Forza Italia, aderisce Michela Rostan

Deputata campana, già in Italia viva e in Leu. L'annuncio in una conferenza stampa con Tajani e Barelli. "Voglio dare voce al territorio, scelgo centro moderato e credibile"

La deputata Michele Rostan, eletta in Campania, dopo un anno nel Gruppo Misto e un passato anche in quelli di Italia viva e Leu, aderisce "senza nulla chiedere" a Forza Italia. A darne l'annuncio con "grande soddisfazione e grande piacere" in una conferenza stampa il coordinatore Antonio Tajani, spiegando che insieme arriveranno "consiglieri comunali e sindaci legati a lei" e che l'adesione di altri amministratori locali è attesa nei prossimi giorni.

Rostan è un'"amica, una collega con una capacità di cooperazione specialmente con i colleghi del mio Gruppo", con la quale "da settimane dialoghiamo per costruire progetti comuni", ha sottolineato il capogruppo, Paolo Barelli, annunciando che "altri importanti esponenti della Camera si stanno avvicinando a noi".

"Il mio unico obiettivo è dare voce al territorio dal quale provengo", ha sottolineato Rostan, che fa parte della commissione Affari sociali, aggiungendo che ha scelto Forza Italia in quanto "forza europeista, garantista e liberaldemocratica, un centro moderato credibile in Italia e in Europa", con la consapevolezza che "il rilancio del Mezzogiorno è una sfida che non possiamo perdere". Anche per questo la scelta di Rostan va legata all'obiettivo di "un radicamento e di una ricostruzione di Forza Italia sempre più efficiente ed efficace", ha aggiunto il coordinatore del partito in Campania, Domenico De Siano.