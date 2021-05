Nuovi servizi di Schneider Electric per controllare i rischi operativi e creare resilienza con la manutenzione

Stezzano (BG) 4 maggio 2021 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato la nuova offerta di Piani di Servizio EcoStruxure. Questa suite di servizi combina tradizione ed innovazione con potenti soluzioni digitali create su misura per adattarsi agli obiettivi specifici di ogni cliente, migliorando le prestazioni di apparecchiature e sistemi elettrici.

Tranquillità per la continuità del business

Il 60% delle organizzazioni si sta preparando per il futuro iniziando una trasformazione digitale, di cui fa parte la garanzia della continuità del business - che coinvolge anche l'infrastruttura elettrica; l'obiettivo è rafforzare la disponibilità operativa quotidiana e minimizzare i rischi. Per esempio, il 56% degli incendi di origine elettrica sono dovuti a una mancanza di manutenzione.

Inoltre, aumentano le sfide legate alla forza lavoro, specialmente per quanto riguarda la capacità di offrire supporto tecnico esperto da remoto, la carenza di competenze ed un generale invecchiamento del personale.

I nuovi Piani di Servizio EcoStruxure aiutano ad affrontare queste sfide fornendo, in un unico contratto, un mix personalizzato di servizi on-site, servizi digitali e consulenza. Schneider Electric sottolinea l'importanza di un'esperienza senza soluzione di continuità per i clienti, che possono selezionare il piano di servizio EcoStruxure che meglio riflette le loro esigenze individuali.

"Molti dei nostri clienti sono concentrati sulla riconquista della forza di business che hanno sacrificato durante la crisi", ha detto Frederic Godemel, EVP di Power Systems & Services di Schneider Electric. "Ecco perché abbiamo costruito i nostri nuovi piani di servizio EcoStruxure: per guidarli nel loro percorso a migliorare la resilienza del business. Con combinazioni ideali di servizi tradizionali e nuovi potenti servizi digitali abilitati dall'IoT, stiamo offrendo tranquillità. Come una buona copertura assicurativa, godere di questi servizi permette ai nostri clienti di rivolgere l'attenzione alla loro attività principale, sapendo che la salute delle loro apparecchiature elettriche e la qualità dell'energia sono nelle mani di esperti."

La giusta scelta di contratti per realizzare la propria strategia

Questi piani riflettono il costante impegno di Schneider Electric nel costruire una resilienza aziendale per il futuro dei suoi clienti. Al di là dei tradizionali servizi on.-site, si tratta di un pacchetto di supporto esperto abilitato all'IoT in cui i dati, l'analisi, il software e l'esperienza nel settore consentono miglioramenti sostanziali nella gestione e nella sicurezza degli asset, nella resilienza, nell'efficienza operativa e nella sostenibilità.

Sul campo o nel cloud, i nuovi Piani di Servizio EcoStruxure aiutano a migliorare la continuità del business e la gestione dell'energia per i clienti, sfruttando l'enorme competenza interna di Schneider Electric, l'esperienza locale e la sua vasta rete di partner.

Servizi basati su software, analytics e apparecchiature nativamente digitali

Infine, i Piani di Servizio EcoStruxure sfruttano la capacità di connessione dei prodotti, come ad esempio le apparecchiature nativamente digitali di Schneider Electric. L'azienda continua a dare vita alla sua filosofia orientata al digitale equipaggiando i suoi dispositivi e adattando quelli già esistenti con le più recenti tecnologie di rilevamento. Queste forniscono le basi per una manutenzione condition-based, sfruttando gli analytics, come quelli offerti dalla piattaforma EcoStruxure di Schneider Electric.

Per saperne di più: se.com/it/serviceplans

