Nuovo Consiglio d'Amministrazione della Spielwarenmesse eG: Florian Hess, Jens Pflüger e Christian Ulrich assumono la carica il 1° luglio

NUREMBERG, Germany, 1 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Il passaggio è caratterizzato dalla continuità. Dopo il ritiro dei membri del Consiglio d'Amministrazione Ernst Kick (presidente) e del Dr Hans-Juergen Richter il 30 giugno, il nuovo trio di dirigenti Florian Hess, Jens Pflüger e Christian Ulrich (portavoce) assume il 1° luglio la carica alla Spielwarenmesse eG. I tre membri della dirigenza hanno molti anni di esperienza nell'azienda e sono già stati coinvolti, nel passato, nelle decisioni principali. Per il futuro loro prevedono di continuare ad ampliare, con lungimiranza, gli eventi della Spielwarenmesse eG – soprattutto, la Spielwarenmesse nella sua funzione di leader a livello mondiale – ma anche di aprire nuovi orizzonti, sia per affrontare le sfide attuali, che per essere preparati alle esigenze future, come organizzatore e fornitore di servizi nel settore fieristico.

Florian Hess, Jens Pflüger e Christian Ulrich conoscono molto bene le loro aree operative. Oltre alla gestione congiunta dell'azienda e alla supervisione delle affiliate e delle compartecipate, i compiti sono chiaramente strutturati. Florian Hess agisce come responsabile del Fair Management. Il suo campo di attività comprende la responsabilità dell'organizzazione delle fiere e delle vendite. Inoltre, è responsabile della rete di rappresentanza, del programma della fiera internazionale World of Toys e delle questioni legali. Florian Hess è entrato a far parte della Spielwarenmesse eG nel 2016 quale responsabile, come Direttore del Fair Management, delle attività degli espositori di tutti i progetti fieristici e del loro ulteriore sviluppo. La sua vasta esperienza include vari progetti di strategia e change management all'estero, per i quali, il laureato in economia aziendale, è stato responsabile dopo aver completato i suoi studi. È stato anche l'organizzatore di una fiera internazionale leader nel settore dei beni d'investimento e Amministratore Delegato della Hess Consulting GmbH - un fornitore di servizi per eventi fieristici come la Spielwarenmesse.

Per i settori finanze, risorse umane & IT è responsabile il membro del consiglio Jens Pflüger. Nei suoi compiti rientrano anche l'assistenza dei soci della cooperativa, la digitalizzazione e l'area della gestione dei contratti. Il laureato in informatica e amministrazione aziendale ha iniziato la sua carriera alla Göhler Tank- und Industrieanlangen come responsabile per IT & organizzazione. Immediatamente dopo, nel 2000, è seguito il suo passaggio alla Spielwarenmesse. Questo fa oggi di Jens Pflüger uno dei dipendenti più longevi della sede centrale dell'azienda a Norimberga. Come direttore per IT & Finanze, egli è già stato, fino ad oggi, responsabile della gestione e dell'ulteriore sviluppo dei settori finanze, contabilità, controlling e IT. Jens Pflüger è anche Amministratore Delegato di SeG Beteiligungs GmbH.

Christian Ulrich è il capo del marketing & relazioni pubbliche, così come portavoce del Consiglio d'Amministrazione. È responsabile del marketing, delle comunicazioni aziendali, così come delle relazioni pubbliche e della stampa. Inoltre, è responsabile dello sviluppo di nuovi campi d'attività. Laureato in economia aziendale, ha iniziato la sua carriera come consulente presso il gruppo di agenzie Serviceplan. A questo seguirono posizioni come manager della pubblicità e, infine, come capo del marketing internazionale presso il Fischer Group. Da quando è entrato a far parte della Spielwarenmesse eG nel 2007 come direttore per il marketing, egli è stato responsabile della gestione del marchio, del marketing globale di tutte le fiere ed eventi, della programmazione di spettacoli ed eventi speciali. Christian Ulrich è anche Amministratore Delegato dell'agenzia "Die roten Reiter", un'affiliata della Spielwarenmesse eG.

Tutti e tre i membri del Consiglio d'Amministrazione vedono chiaramente il potenziale dell'azienda come nodo cruciale nelle reti industriali mondiali, anche se la pandemia comporta, naturalmente, nuove sfide. "Siamo già in una fase avanzata nello sviluppo di progetti, in linea con i tempi, che includono un processo accelerato di digitalizzazione, pur continuando a concentrarci sull'esperienza indispensabile delle fiere in presenza. Faremo tutto il possibile per proseguire gli oltre 70 anni di successo della Spielwarenmesse eG e soddisfare anche le esigenze future dei partecipanti alla fiera", promette Christian Ulrich.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG organizza fiere ed eroga servizi di marketing per il settore del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. La società di Norimberga organizza nella propria città Spielwarenmesse®, rassegna leader a livello mondiale, mentre a Mumbai porta in scena Kids India, e, sempre a Norimberga, Insights-X. Il campo d'azione della cooperativa comprende anche attività in campo industriale e il programma fieristico internazionale Messeprogramm World of Toys by Spielwarenmesse eG che porta produttori a partecipare, con partecipazioni collettive, a fiere specializzate di Asia, Russia e negli Stati Uniti. La Spielwarenmesse eG opera mediante i suoi rappresentanti in oltre 90 paesi del mondo. Esistono inoltre varie affiliate responsabili dei rispettivi mercati: la Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. per la Repubblica Popolare Cinese e la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. per l'India. La cooperativa detiene una partecipazione qualificata a Grand Expo, la società organizzatrice di Kids Russia a Mosca. L'affiliata Die roten Reiter GmbH con sede a Norimberga opera in qualità di agenzia di comunicazione per l'industria dei beni di consumo e di investimento. Il profilo aziendale completo della Spielwarenmesse eG è disponibile in Internet all'indirizzo www.spielwarenmesse-eg.de.

