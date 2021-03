Nuovo decreto Covid, via libera: no zona gialla ad aprile

Il nuovo decreto Covid è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Tutta Italia sarà rossa o arancione, con regole per arginare la diffusione del coronavirus. E non ci saranno zone gialle. Il provvedimento con le misure e i divieti anti contagio sarà valido dal 7 fino al 30 aprile. Eventuali deroghe per allentare le misure -che come detto mettono al bando l'area gialla- ci saranno solo in base ai dati dei contagi e all'avanzamento del piano vaccinale. Il Consiglio dei ministri, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos, ha infatti approvato la mediazione avanzata dal premier Mario Draghi e messa nero su bianco nella bozza trapelata prima del Consiglio dei ministri. La Lega è pronta a dare battaglia. Fonti di primo piano sostengono che settimanalmente il Carroccio è pronto a chiedere al governo una deroga per tutti i territori con numeri da zona gialla.

"Esprimo soddisfazione per un decreto legge che mette la tutela della salute al primo posto. Vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la vera ripartenza del Paese", afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Cdm.

"C’è l’impegno di tutto il governo a lavorare, in sede di conversione del decreto, ad una protezione legale per il personale sanitario impegnato nell’emergenza che vada oltre la semplice norma approvata oggi che riguarda le vaccinazioni", ha precisato il ministro.