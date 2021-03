Nuovo Dpcm, Cts: "Misure più dure con scuole chiuse"

(Adnkronos)

Far scattare la zona rossa in automatico dove si verificano 250 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Era stata questa l'indicazione che il Cts aveva dato al governo Draghi in vista del Dpcm, che entra in vigore oggi, dove però il potere di disporre la zona rossa nelle zone ad alta incidenza resta attribuito ai governatori. Un'indicazione, secondo quanto si apprende, che si basava sul principio di non tenere solo le scuole chiuse nei territori ad alta incidenza ma di prevedere accanto a questo provvedimento misure più restrittive in genere.

Il Dpcm in vigore da oggi fino al 6 aprile, con Pasqua e Pasquetta comprese, introduce nuove misure per la scuola con Dad per tutti in zona rossa e nelle zone in cui la diffusione del coronavirus supera la soglia di 250 casi per 100mila abitanti in una settimana. Confermata la stretta agli spostamenti tra regioni, per arginare le varianti covid che hanno di fatto portato al varo di una serie di lockdown a livello locale.