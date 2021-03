Nuovo Dpcm Draghi in arrivo, riunione premier-ministri

Nuova riunione del premier Mario Draghi con i rappresentanti delle forze di maggioranza sul dossier Covid, in vista della firma del nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo. Alla cabina di regia, in programma alle 17, dovrebbero prendere parte i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gemini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti. Non è escluso che partecipi alla riunione anche il ministro dell'Economia Daniele Franco, in vista delle misure da assumere sul fronte ristori.

Alla riunione dovrebbe prendere parte anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo.