Nuovo Governo, Bandecchi (AP): “Si deve fare presto e bene!”

Stefano Bandecchi, Coordinatore Nazionale Alternativa Popolare, a proposito della formazione del nuovo governo, ha dichiarato alla redazione del quotidiano Tag24:

“Siamo ormai abituati alle liturgie della politica e alle guerriglie per l’occupazione dei posti, ma i problemi degli italiani, oggi, sono troppo gravi ed urgenti e pretendono risposte. Il centrodestra, che ha vinto e bene le elezioni, ha il dovere di fare quadrato intorno a Giorgia Meloni e consentirle, immediatamente dopo l’incarico che riceverà dal Presidente Mattarella, di varare un governo di altissimo livello, con le migliori personalità del Paese, senza calcoli di bottega.

Berlusconi faccia l’uomo di Stato che è, rimetta Forza Italia in una posizione di responsabilità evitando improponibili giochi di forza sulle spalle del Paese solo per soddisfare le ambizioni, anche legittime ma fuori luogo in questo momento, di alcuni personaggi del suo cerchio magico.

Il popolo e il Paese vogliono un governo all’altezza e non approvano tattiche che, oltre a spaccare il centrodestra vincitore, mettono a rischio la nascita, immediata, del nuovo Governo.

Non è più il tempo delle bandierine personali e della ricerca di rivincite, il risultato delle elezioni è stato chiarissimo e chi si metterà di traverso perderà ulteriori consensi.

Avanti, oggi, nell’interesse del Paese, poi ci sarà modo e tempo per i necessari chiarimenti personali e politici. Forza Italia sia responsabile senza se e senza ma, abbiamo bisogno di un Governo”.

Ufficio Stampa