Nuovo premio per Jeep Avenger, è Best Small Car agli Autocar Awards 2023

Arriva dal Regno Unito il nuovo riconoscimento per Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand americano che si è aggiudicato il titolo di 'Best Small Car' agli 'Autocar Awards' 2023, che celebrano le migliori auto nuove in vendita attraverso una giuria composta da alcuni dei più esperti giornalisti del settore automobilistico. Questo titolo si aggiunge ai recenti riconoscimenti ottenuti dalla Avenger, a iniziare dal prestigioso Car Of The Year 2023 fino al Women’s World Car of the Year 2023 nella categoria “Family SUV”, ma anche quelli di “Electric Car of the Year” e “Best Electric City Car” nell’ambito degli “Electric Awards” 2023 di TopGear.com.

Commentando la vittoria di Jeep Avenger, Mark Tisshaw, redattore di Autocar, ha dichiarato: “Trascorrendo un po’ di tempo con il team che ha realizzato l’Avenger, ci si rende conto dell’impegno di queste persone appassionate e di come abbiano lavorato duramente per creare un modello che porta qualcosa di veramente diverso nella classe dei piccoli SUV. Il design dell’Avenger è quello di un vero SUV Jeep e ha un carattere che esprime robustezza. Le proporzioni sono perfette e, come le migliori auto di piccole dimensioni, affascina al primo sguardo. Avenger affascina anche per il piacere di guida: la maneggevolezza e lo sterzo sono gratificanti e l’alimentazione elettrica è un vantaggio in città. E appare molto più sofisticata di quanto le dimensioni possano suggerire. Sebbene l’Avenger possa essere piccola all’esterno, non lo sembra mai all’interno grazie alla grande capacità di stivaggio”.

Jeep Avenger è un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero. Progettata e costruita come un veicolo Jeep fin dal primo giorno, Avenger racchiude il DNA del brand in un SUV compatto con una autonomia in elettrico sino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città. La modalità di ricarica semplice e veloce garantisce 30 km di autonomia in soli tre minuti di ricarica. E in Italia, per assecondare le esigenze di ogni tipo cliente, Avenger è disponibile con motore a benzina da 1200 cm3 capace di sviluppare una potenza massima di 100 cavalli a 5500 giri, e una coppia di 205 Nm a 1750 giri. Questo propulsore garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.