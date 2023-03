Nuovo rapporto sul clima, firmano migliaia di scienziati

Migliaia di scienziati firmano il nuovo rapporto sul riscaldamento globale: "Le emissioni di gas serra - spiegano - hanno messo in ginocchio il pianeta". Per il gruppo di esperti sotto l'egida dell'Onu, questo è il decennio decisivo per invertire la rotta, avviando politiche di adattamento, dimezzare le emissioni entro il 2030. Per gli scienziati "le scelte dei prossimi anni giocheranno un ruolo fondamentale sul nostro futuro e su quello delle prossime generazioni".