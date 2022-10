Nuovo record per la deforestazione dell'Amazzonia

La deforestazione nella foresta amazzonica brasiliana ha toccato l'area più vasta mai osservata durante il mese di settembre da quando si registrano i dati, mentre gli incendi nella regione sono saliti al livello più alto in più di un decennio. I dati satellitari dell'agenzia di ricerca spaziale brasiliana INPE hanno mostrato che il mese scorso sono stati disboscati in Amazzonia 1.455 chilometri quadrati di preziosa foresta pluviale, con un aumento del 48% rispetto a un anno fa. I dati mostrano anche un livello record per i primi nove mesi dell'anno, con 8.590 chilometri quadrati disboscati da gennaio a settembre.