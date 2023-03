Nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric: fino a 285 km di autonomia

Renault Kangoo E-Tech Electric è una configurazione completamente elettrica dell’apprezzato multispazio presentato 25 anni fa. Ha una notevole abitabilità e una capacità di carico da record, il rinnovato Kangoo è in grado di soddisfare le più svariate esigenze, da quelle dei clienti privati, alla ricerca di spazio e praticità, a quelle degli operatori professionali, per la sua polivalenza d’uso.

Commercializzato a partire dagli inizi di febbraio, il nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric è disponibile nelle versioni Equilibre e Techno. Le prime unità saranno consegnate nel corso del primo trimestre 2023.

Renault Kangoo E-Tech Electric: elettrica e multispazio

Un motore da 90 kW (120 CV), abbinato a una batteria agli ioni di litio da 45 kW, la coppia massima è di 245 Nm, al fine di massimizzare autonomia ed efficienza, tramite il comando Eco Mode è possibile limitare la potenza a 56 kW per una velocità massima fino a 110 km/h.

Il climatizzatore bizona, di serie sull’intera gamma, è a pompa di calore, presente un sistema ARBS (acronimo di Adaptive Regenerative Brake System) che consente il massimo recupero dell’energia in frenata.

Di serie il caricatore di bordo è da 22 kW in corrente alternata, è così possibile passare dal 15 all’80% della carica della batteria in 2 ore e 40 minuti, mentre in presenza di un caricatore da 80 kW in DC (corrente continua) per coprire 100 km occorrono 27 minuti.

La batteria è dotata di un sistema di raffreddamento a liquido che le consente di funzionare al giusto range di utilizzo, una soluzione questa che preserva non solo la sua durata ma che riduce anche i tempi di ricarica.

Renault Kangoo E-Tech Electric con sistema Multimediale Easy Link

Tramite l’applicazione MyRenault è possibile, da remoto via smartphone, gestire diversi parametri della vettura: stato di ricarica della batteria, pre-riscaldamento dell’abitacolo, avvio e programmazione della ricarica della batteria e calcolo delle destinazioni in funzione dell’autonomia residua.