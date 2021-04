Nuovo stile per il SUV a sette posti Škoda Kodiaq

Škoda ha presentato questa mattina con una diretta streaming il nuvo SUV top di gamma, Kodiaq. Disponibile in versione (opzionale) fino a sette posti, Kodiaq si presenta a circa quattro anni dal lancio in una versione aggiornata. La Casa automobilistica boema ha ulteriormente sviluppato e ottimizzato ai fini dell’aerodinamica il design del SUV. con un nuovo frontale ed interni particolarmente spaziosi con rinnovati dettagli tecnici ed estetici. Per la prima volta sono proposti per Kodiaq gli innovativi fari Matrix full LED. Inoltre, nuovi cerchi in lega fino a 20" ne sottolineano il look dinamico. Gli speciali cerchi aerodinamici, i paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, un nuovo spoiler posteriore in nero lucido e le alette laterali accanto al lunotto riducono la resistenza aerodinamica del SUV. Con il restyling Kodiaq sarà disponibile a partire da luglio nelle versioni Ambition, Executive e Style, LK, SportLine ed RS. Il modello top di gamma sportivo Kodiaq RS, oltre ad un ulteriore trattamento estetico specifico, sarà equipaggiato con un nuovo motore TSI di 2,0 l a benzina più potente (245 CV) provienente dalla generazione EVO del gruppo Volkswagen. Appartengono alla nuova generazione EVO del Gruppo anche gli altri due motori benzina, il 1.5 TSI da 150 CV ed il 2.0 TSI da 190 CV, come pure i 2,0l TDI da 150 CV e 200 CV. Il virtual cockpit con display da 10,25" e quattro differenti visualizzazione di base fa parte della dotazione di serie di Kodiaq RS ed è a richiesta sulle altre versioni. Per RS e SportLine è possibile scegliere una visualizzazione sport specifica. La gamma dei sistemi di assistenza comprende adesso anche il sistema proattivo di protezione degli occupanti ampliato, che grazie a sensori radar supplementari al posteriore reagisce anche in caso di pericolo di tamponamento causato dai veicoli che seguono. Per Škoda Kodiaq è un modello di successo in tutto il mondo. A marzo 2021 l’azienda ha prodotto e consegnato più di 600.000 esemplari del grande SUV. Per soddisfare l’elevata domanda Kodiaq viene prodotto nello stabilimento boemo Škoda di Kvasiny, così come in Cina, India e Russia. Kodiaq è consegnato in circa 60 mercati in tutto il mondo.