circle x black
Cerca nel sito
 

Nuovo vertice di Maggioranza sulla Manovra di Bilancio

01 dicembre 2025 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver incassato il via libera della Commissione Ue, che l’ha definita “conforme alle raccomandazioni”, la Legge di Bilancio 2026 è stata oggetto di una nuova riunione dei vertici di Governo e della Maggioranza. Presieduto dal Premier Meloni, il vertice ha visto la partecipazione dei due Viceministri del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, del Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, del Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, oltre che dei capigruppo di Maggioranza del Senato: Lucio Malan per FDI, Maurizio Gasparri per FI, Massimiliano Romeo per la Lega. Tra i temi caldi della Manovra, sui quali, secondo una nota di Palazzo Chigi, sarebbe stata raggiunta un’intesa, segnaliamo: affitti brevi, ampliamento dell’esenzione Isee sulla prima casa, dividendi, misure a favore delle Forze dell’ordine.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Manovra di Bilancio Legge di Bilancio 2026
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza