Nuovo vertice di Maggioranza sulla Manovra di Bilancio

Dopo aver incassato il via libera della Commissione Ue, che l’ha definita “conforme alle raccomandazioni”, la Legge di Bilancio 2026 è stata oggetto di una nuova riunione dei vertici di Governo e della Maggioranza. Presieduto dal Premier Meloni, il vertice ha visto la partecipazione dei due Viceministri del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, del Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, del Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, oltre che dei capigruppo di Maggioranza del Senato: Lucio Malan per FDI, Maurizio Gasparri per FI, Massimiliano Romeo per la Lega. Tra i temi caldi della Manovra, sui quali, secondo una nota di Palazzo Chigi, sarebbe stata raggiunta un’intesa, segnaliamo: affitti brevi, ampliamento dell’esenzione Isee sulla prima casa, dividendi, misure a favore delle Forze dell’ordine.