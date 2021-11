Nurra (American Express Italia): 'Il welfare non è elenco di servizi, ma ascolto colleghi'

"In un'azienda è importante la necessità di ascoltare le necessità dei colleghi tenendo presente che il welfare non è solo un elenco di servizi". A dirlo Laura Nurra, colleague market partner director Italy American Express Italia, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Welfare reloaded: il benessere di un'impresa passa per il benessere delle persone’.

"La nostra politica - avverte - parte da diverse dinamiche; siamo in un mondo sempre più competitivo ed è cambiato quello che i giovani cercano. Ad esempio ora non si cerca solo lo stipendio fisso".

"L'obiettivo - spiega - di chiunque fa il mestiere collegato alla risorse umane è quello di trattenere le persone di valore. Ci sono diversi motivi per cui il talento decide di andare via per questo bisogna lavorare sui diversi percorsi di benessere".