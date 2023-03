Nutrizionista Barrucco: 'Kiwi e kefir per la ripresa dopo i malanni invernali'

Frutta, kiwi in particolare, e fermenti lattici, da assumere "con lo yogurt o meglio ancora con il kefir" per ritrovare l'energia dopo i malanni invernali, influenza in primis, da cui "facciamo fatica a riprenderci". Ma anche cure detox, "con l'aiuto, per esempio, di acque termali, che permettono al nostro corpo di ritrovare più velocemente equilibrio e senso di benessere". A dettare la ricetta all'Adnkronos Salute Silvia Barrucco, medico nutrizionista e termale alle Terme di Chianciano, che invita ad approfittare di questo periodo dell'anno per una dieta rinvigorente.

"Quest'anno - precisa Barrucco - l'influenza è stata particolarmente virulenta, dopo due anni di assenza quasi totale. Anche il nostro organismo ha accusato di più il colpo. Una dieta giusta può aiutarci a recuperare rispetto ai postumi influenzali: stanchezza, astenia, difficoltà di concentrazione". Scegliere i giusti alimenti "è utile anche a chi non ha avuto l'influenza, perché irrobustisce le difese immunitarie e si rischia meno di contagiarsi nella fase di 'coda epidemica".

La dieta ideale di questo periodo "si basa su alimenti vitaminici - aggiunge la nutrizionista - a partire dalla frutta di stagione, come gli agrumi ricchi di vitamina C. Ancora più ricchi di questa vitamina i kiwi, da inserire ogni giorno tra gli alimenti da portare a tavola. Ci sono poi le verdure di stagione, come broccoli, cavolfiore, radicchio, finocchi". Ma serve "anche la giusta quota di proteine. Elementi da non dimenticare mai perché gli anticorpi sono delle proteine. Se quindi siamo un po' giù di difese immunitarie, dobbiamo reintegrare le proteine giuste: carni bianche, pesce. Anche le uova, nella giusta quantità, da 2 fino a 4 a settimana, che apportano proteine ad alto valore biologico".

Le proteine, inoltre, sono importanti perché "l'influenza può aver costretto a letto anche più di una settimana. E basta poco per perdere la massa muscolare che va recuperata". Per chi ha avuto poi virus gastrointestinali, che hanno circolato molto quest'anno, "è necessario favorire il benessere intestinale, ripristinando il microbiota attraverso yogurt, kefir ed eventualmente fare un'integrazione di probiotici".

Utile anche una cura detox, "per esempio l'acqua santa di Chianciano può essere molto utile per mettere l'intestino nelle condizioni di 'ripopolarsi' con la giusta flora intestinale. Si bevono circa 200 ml d'acqua, la mattina a digiuno: in questo modo i microelementi permettono la proliferazione dei batteri 'buoni'. Azione che possiamo favorire con alimenti ricchi di probiotici, come, ancora una volta, il kefir che ne è particolarmente ricco, alimento che si sta riscoprendo perché, rispetto allo yogurt, ha una quantità di fermenti lattici maggiore e consente di ripristinare la flora intestinale senza dover assumere integratori. E' naturale, gustoso e molto salutare e si può fare anche in casa, persino a base d'acqua se si è intolleranti al lattosio", conclude Barrucco.