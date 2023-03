Nutrizionista: "Con 2 spremute d'agrumi al dì energia e barriera antivirus"

Vestita: "Pesce azzurro con olio d'oliva, avocado e decotto d'aglio (per i masochisti) in dieta contro malanni invernali"

Spremute, pesce azzurro, olio d'oliva, avocado. Sono gli ingredienti giusti per tenere a bada i virus invernali ed evitare la stanchezza post influenzale. In particolare "due bicchieri di spremuta d'arancia, meglio ancora se di pompelmo, al giorno hanno l'effetto di un integratore per questa stagione: danno energia, sollievo e proteggono dal virus". Così all'Adnkronos Salute Ciro Vestita, già docente di Nutrizione umana e fitoterapia all'Università di Pisa.

"In questo momento - continua l'esperto - abbiamo disponibili i frutti più potenti contro le malattie da raffreddamento, gli agrumi appunto. Nel pompelmo, soprattutto, è stata isolata una molecola che ha importanti proprietà antivirali, la naringenina. Questo frutto, come anche il limone, dà energia, 'carica' l'organismo, perché ha molta vitamina C. Proprietà che in questo momento dell'anno sono fondamentali". E in più gli agrumi contengono "la vitamina D il cui assorbimento viene favorito dall'olio extravergine d'oliva. Una scoperta recente per questo alimento che ancora continua a sorprenderci per le sue proprietà".

La vitamina D "è molto presente nei pesci, ricordiamo il vecchio rimedio dell'olio di fegato di merluzzo, odiato dai bambini di qualche generazione fa. In questa stagione, quindi, è utile mangiare pesce azzurro condito con un filo d'olio extravergine d'oliva". Altro alimento utile è "l'avocado, che è ormai un prodotto tutto italiano. E' un alimento 'morbidissimo', amato dai giovani che lo utilizzano per molte salse. La sua azione antinfiammatoria è agevolata dall'untuosità che permette di distribuirsi facilmente sulle alte vie respiratorie, facilitando l'effetto curativo. Infine, per i masochisti, c'è il decotto di aglio: in pochissima acqua far bollire uno spicchio d'aglio, un rimedio da bere 2 o tre volte al giorno. L'aglio è un eccezionale antivirale e antimicrobico, ma l'effetto collaterale può essere il divorzio", scherza Vestita.