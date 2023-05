Nvidia, accordo con Microsoft per portare i giochi Xbox sul cloud di GeForce Now

Nvidia ha annunciato un accordo con Microsoft per l’arrivo di Gears 5 sul suo servizio in abbonamento GeForce Now. Gears 5, fa sapere Nvidia, è solo "il primo di una lunga lista di giochi Xbox di Microsoft a sbarcare sul cloud". Si tratta di un'alleanza tra concorrenti, visto che anche Microsoft punta moltissimo sui giochi in cloud tramite la propria piattaforma Xbox. Gears 5 arriva su GeForce Now per concludere al meglio il periodo di sconto del 40 per cento sui sei mesi di abbonamento Priority, che consente un accesso più rapido a tutti i 1.600 titoli presenti all’interno della libreria di GeForce Now. Nvidia fa sapere, inoltre, che sta lavorando a un nuovo aggiornamento dell'app GFN e, contestualmente, all’aggiunta di nuovi titoli disponibili per lo streaming. Gears 5 è l'ultimo titolo della saga Gears iniziata sulla primissima Xbox con Gears of War e ora sviluppata da The Coalition. Attraverso la modalità campagna, è possibile giocare o singolarmente o in modalità multigiocatore, formando così una squadra con i propri amici. Gli utenti potranno giocare in streaming a questo gioco anche su più dispositivi. Grazie alla stretta collaborazione tra Nvidia e Microsoft, dicono le due aziende, seguiranno a breve gli annunci di altri titoli per Xbox PC da Steam, a partire da Deathloop, Grounded e Pentiment in uscita giovedì 25 maggio. Nei prossimi mesi sarà disponibile anche il supporto per il Microsoft Store.