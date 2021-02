Obama da Fazio, intervista accende Twitter: "E i sottotitoli?"

(Adnkronos)

L'intervista di Barack Obama a Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa, diventa argomento di discussione su Twitter. Si parla delle domande rivolte all'ex presidente degli Stati ma rapidamente un argomento specifico monopolizza il dibattito e diventa l'oggetto di decine, centinaia di tweet: la traduzione delle parole di Obama. C'è chi si lamenta per la voce dell'interprete che sovrasta quella del prestigioso ospite, c'è chi avrebbe voluto ascoltare Obama senza la versione in italiano e chi avrebbe preferito i sottotitoli, senza considerare l'impossibilità di adottare una simile soluzione per un'intervista in diretta. Ma c'è anche chi si lamenta del tono di voce dell'interprete e, in sostanza, avrebbe gradito un doppiatore.