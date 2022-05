Obbligo mascherine e Green pass, le novità

E' scaduta oggi l’ordinanza del ministero della Salute che prevede l'obbligo di Green pass per entrare in Italia. La misura della certificazione verde Covid-19 per l'ingresso nel nostro Paese non verrà prorogata. Ciò vuol dire che da domani 1 giugno non sarà più obbligatorio presentare il certificato verde per chi entra in Italia.

Per quanto riguarda le mascherine al chiuso, il 15 giugno l'Italia potrebbe dire ufficialmente addio a questa misura. Ma "sono tutte valutazioni ancora da compiersi, non c’è nessuna decisione già assunta" fa sapere il ministro della Salute Roberto Speranza.