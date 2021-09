Obbligo vaccinale, Bassetti: "Da Draghi scelta forte e giusta"

"E' un grande premier, sono con lui in questa battaglia"

"Sono d'accordo con la scelta del premier Draghi e del Governo di partire con la terza dose di vaccini" anti-Covid "e sull'obbligo vaccinale" come prospettiva possibile. "Quest'ultima è una scelta forte, ma dimostra che Draghi è la persona giusta, al posto giusto e nel momento giusto. Soprattutto, ha fatto capire a chi ancora non l'ha capito che si esce dalla pandemia con i vaccini. E' un grande premier, sono con lui in questa battaglia". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, commentando l'annuncio del premier Mario Draghi che si "va verso terza dose vaccino e obbligo" vaccinale.