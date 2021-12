Obbligo vaccinale, Consiglio di Stato boccia ricorso di un medico

Obbligo vaccinale, il Consiglio di Stato boccia il ricorso di un medico abruzzese sospeso dall'Ordine dei medici per inottemperanza. I giudici di Palazzo Spada, confermando la decisione del Tar dell'Abruzzo, rilevano - si legge in un passaggio del dispositivo - che "la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancor più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cosiddetto 'giuramento di Ippocrate'- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio della attività professionale entri in diretto contatto".