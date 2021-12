"Abbiamo l’87% del popolo italiano vaccinato, abbiamo una corazza, e questo ci permette il lusso di non dover affrontare questo tema. Non ho pregiudizi e tutto quello che andrà fatto, sarà fatto. Vorrei che non diventasse un argomento di discussione politica". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite di ‘Sky TG24 Live In Courmayeur’.