Obbligo vaccinale, oggi vertice in Germania

Obbligo vaccinale e nuove misure di contenimento contro il dilagare della variante Omicron del covid in Germania, il cancelliere Olaf Scholz e i premier dei 16 lander tedeschi si riuniscono oggi per discutere e valutare le azioni da intraprendere. Alla vigilia della videoconferenza, che inizierà poco dopo mezzogiorno, il ministro della Salute ha proposto nuove restrizioni per ridurre i contatti tra le persone. L'idea non ha trovato d'accordo il premier bavarese Markus Söder, per il quale la situazione attuale non giustifica ulteriori restrizioni.