Obbligo vaccinale, per Conte sarebbe fuga in avanti

Il leader M5S chiede ristori immediati in caso di chiusure

L'obbligo vaccinale sarebbe una fuga in avanti, perché ci sono persone che non riescono a prenotare la dose booster. Lo avrebbe detto, secondo quanto apprende l'Adnkronos, il leader M5S Giuseppe Conte durante l'assemblea congiunta dei gruppi 5 Stelle, con all'ordine del giorno le nuove misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Se ci sono chiusure ci devono essere ristori in contemporanea, è il senso del ragionamento espresso dal leader M5S. Tra le misure su cui l'ex premier ha posto l'accento, la proroga dell'equiparazione della quarantena a malattia fino alla fine dello stato d'emergenza. Conte ha parlato, inoltre, anche della proroga dell'indennità per gli infermieri.

Bisogna rafforzare il confronto con il Parlamento, è la critica "costruttiva" rivolta al governo da Conte. L'ex premier avrebbe parlato di una eccessiva decretazione d'urgenza da parte dell'esecutivo.