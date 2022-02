Obbligo vaccinale, Ricciardi: "Protegge over 50". Scontro con Borgonovo

L'obbligo vaccinale per gli over 50 è una misura di "protezione verso queste persone". Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, a L'aria che tira su La7 si esprime così sull'obbligo vaccinale per gli over 50 che scatta oggi. "Alcuni di noi avrebbero voluto che l'obbligo venisse ampliato ad altre categorie che sono a contatto con il pubblico: chi lavora nei supermercati, alle poste, negli uffici pubblici. Il governo ha scelto questa strategia di queste persone (gli over 50, ndr) che se non sono vaccinate si ammalano, vanno in ospedale e muoiono. Rimangono circa 1,4 milioni di over 50 non vaccinati. Sono loro le persone più a rischio, questa è più una misura di protezione nei loro confronti che nei confronti della comunità", dice Ricciardi.

Si va verso l'estate, si discute sull'opportunità di rimuovere il green pass o sulla necessità di mantenerlo in vigore. "Le discussioni per riaprire tutto fanno pensare ad un 'terzo anno della marmotta'", con l'ipotesi di ripetere un errore già commesso. "Godiamoci la libertà con ragione. Il virus è qui e rimane, le persone non vaccinate sono una parte non marginale della nostra società. Per il resto dell'anno dobbiamo avere due pilastri: la vaccinazione e cautele come il green pass che ci consente di fare tutto in sicurezza", dice Ricciardi.

Nel dibattito, interviene il giornalista Francesco Borgonovo. "Più che il giorno della marmotta è il giorno della vergogna, siamo gli unici ad adottare queste misure", dice in collegamento. "Abbiamo scelto di espellere dalla società centinaia di migliaia di persone. Continuiamo a non basarci sui dati e a non vedere cosa succede nel resto del mondo", afferma. "Lei fa affermazioni che non hanno nessuna base scientifica -replica Ricciardi-. Mi mandi domande per iscritto e le rispondo...".