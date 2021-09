Obbligo vaccinale, Zaia: "Non l'ho mai predicato"

Obbligo vaccinale contro il covid? "Le vaccinazioni restano volontarie, e io non ho mai predicato la loro obbligatorietà, anche il documento stilato dai presidenti di Regione nei suoi 5 punti sottolinea la volontarietà delle vaccinazioni, ma è innegabile che le vaccinazioni stanno funzionando". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa dalla sede della Regione Veneto.

Zaia ha quindi presentato i numeri aggiornati del bollettino sull'epidemia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 429 nuovi positivi che su quasi 47 mila tamponi effettuati sono pari allo 0,9 di incidenza, il leggero calo rispetto ai giorni precedenti, i ricoveri sono 320 in totale, 261 nelle aree non critiche (-1), e 56 nelle terapie intensive (-1), di cui l'80% non vaccinati", ha spiegato Zaia.