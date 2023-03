Obesità infantile, nelle scuole italiane ritorna il progetto LOVVATI di FARE X BENE e BNP Paribas Cardif

Milano, 7 marzo 2023. L’iniziativa ha avuto grande successo a Milano, Palermo, Roma e Napoli e torna per il secondo anno raddoppiando il target: LOVVATI mira a coinvolgere 40 scuole in 12 regioni e raggiungere circa 4.600 studenti.

Riparte per il secondo anno consecutivo LOVVATI, il progetto di sensibilizzazione ed educazione degli studenti delle scuole elementari e medie alla sana alimentazione e a un corretto stile di vita, promosso da FARE X BENE e BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia (1). Dopo il successo del 2022, che ha visto il coinvolgimento di più di 2.900 studenti superando il target previsto – 2.250 - e 360 tra docenti e personale ATA in 22 scuole elementari e medie di Milano, Palermo, Roma e Napoli, quest’anno LOVVATI raddoppia il proprio target e mira a raggiungere circa 4.600 studenti di 12 regioni italiane.

La nuova edizione, annunciata in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, partirà da questo mese per poi terminare nel febbraio 2024 e coinvolgerà ben 40 scuole dislocate su gran parte del territorio italiano. Saranno, infatti, coinvolte altre 8 regioni: Basilicata, Calabria, Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Il progetto di FARE X BENE e BNP Paribas Cardif, che da sempre si impegna a tutelare la salute delle persone, vuole combattere il fenomeno dell’obesità infantile, un problema che colpisce tanti under17 italiani. Secondo l’ultima rilevazione Istat (2) , già pre-pandemia, 2 milioni e 200mila bambini e ragazzi tra i 3 e 17 anni (il 26% del totale) era obeso o in sovrappeso, con una maggiore presenza al Sud (35%) rispetto a Nord-est e Nord-ovest (22% e 24%) e un’incidenza più alta tra i maschi (29%) rispetto alle femmine (23%). Con il Covid-19, la situazione è anche peggiorata, tanto da portare la letteratura scientifica a coniare il termine “covibesity”, mettendo in correlazione lockdown e obesità infantile.

“Sin dal 2021, BNP Paribas Cardif ha intrapreso un programma a livello mondiale per mitigare le complicazioni e i rischi derivanti dal sovrappeso e l’obesità. Tale programma si basa (i) su finanziamenti alla ricerca di prestigiose istituzioni scientifiche, e (ii) sul supporto a numerose organizzazioni non-profit specializzate nella prevenzione dell’obesità, soprattutto fra i bambini e gli adolescenti. Abbiamo, quindi, creduto, sin dall’inizio, nel progetto LOVVATI e, insieme a FARE X BENE, siamo convinti che nel 2023 raggiungeremo risultati ancora migliori.” – ha affermato Alessandro Deodato, Amministratore Delegato di BNP Paribas Cardif in Italia.

LOVVATI ha visto nel 2022 il coinvolgimento dei collaboratori di BNP Paribas Cardif attraverso: costanti aggiornamenti sull’andamento e i risultati del progetto; possibilità di segnalare scuole per la candidatura; continua sensibilizzazione interna nella prevenzione dei rischi associati a sovrappeso e obesità; videoconsulti gratuiti con un nutrizionista; donazione a LOVVATI generata sulla base dei risultati comuni di attività fisica raggiunti. Quest’anno, i collaboratori potranno anche prendere parte a dei webinar sul benessere nutrizionale e digitale, tenuti dagli esperti di LOVVATI, e a tante altre iniziative che li vedranno impegnati in prima linea. Un coinvolgimento che si estenderà a partner e clienti con attività di sensibilizzazione e promozione di LOVVATI anche attraverso i prodotti e i canali business.

La diffusione della cultura della prevenzione dei rischi associati al sovrappeso e all’obesità è uno degli obiettivi principali di BNP Paribas Cardif in tutti i paesi dove la Compagnia opera. Il suo impegno si manifesta con diverse iniziative come il supporto diretto alla ricerca scientifica, il sostegno attivo ad associazioni come FARE X BENE e, infine, il coinvolgimento di partner commerciali e tecnologici attraverso un circolo virtuoso di prevenzione e miglioramento dei prodotti e servizi offerti da BNP Paribas Cardif.

IL PROGETTO

LOVVATI ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini e gli adulti di riferimento (docenti, famiglie e personale ATA) sui quattro passi fondamentali per il proprio e altrui “ben-essere”: Accettazione di sé e stare bene con gli altri; la corretta alimentazione; benessere digitale; muoversi tutti i giorni. Il percorso si sviluppa in 8 ore di workshop/laboratorio e prevede una serie di incontri in plenaria - con più classi contemporaneamente - e nelle singole classi con gli esperti di FARE X BENE:

•psicologi con focus su: accettazione del sé e di chi è altro da me, alimentazione e autostima, il peso dello sguardo altrui, pregiudizi e apparenze, educazione alimentare e sviluppo identitario;

•nutrizionisti con focus su: cosa mangio, corretta alimentazione, disturbi alimentari, saper leggere e comprendere le etichette, vere e proprie carte di identità dei prodotti che aiutano la consapevolezza individuale;

•esperti social e digital con focus su: prevenzione e uso sicuro, corretto e consapevole dei social e del web, bullismo e cyberbullismo (body shaming, fat shaming);

•docenti di motoria con focus su: scacciare la pigrizia e muoversi tutti i giorni, esercitazioni pratiche e schede di lavoro domiciliare.

Le scuole coinvolte potranno accedere ad una piattaforma web multicanale dedicata; riceveranno dei kit per lavorare in classe con i docenti, che contribuiranno a loro volta a creare materiali didattici di supporto, nonché attività pratiche per portare in famiglia le buone prassi apprese. Sono previsti, inoltre, anche incontri con gli adulti di riferimento, genitori e docenti e personale ATA, insieme a tutti gli esperti coinvolti nel progetto. Ai bambini viene anche consegnato un contapassi per monitorare il ritmo dei propri progressi. Le scuole interessate al progetto possono inoltrare la loro candidatura attraverso il sito https://LOVVATI.it/.

