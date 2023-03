Occhio al prezzo! I 10 paesi dove una bottiglia di vino è più costosa

La guida CompareMyJet - diffusa dal portale The Drinks Business - ha confrontato il prezzo del vino in 38 paesi OCSE per rivelare i paesi meno convenienti per acquistare una bottiglia di vino.

Nell’ordine sono: Islanda, Norvegia, Corea del Sud, Stati Uniti, Svizzera, Australia, Finlandia, Irlanda, Regno Unito e Messico.

Interessante porre l’attenzione sul secondo posto occupato dalla Norvegia. Il mercato scandinavo - e nello specifico quello norvegese - si è rivelato tra i più interessanti negli ultimi mesi, sia per il crescente interesse mostrato dai consumatori verso il vino che per la prospettiva futura di diventare una nuova zona produttiva. Il cambiamento climatico infatti ha tra i suoi effetti, quello di rendere accessibili alla viticoltura anche luoghi dove fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile imbattersi in un vigneto.

Adnkronos - Vendemmie