'Occupato' mariodraghi.it, premier incaricato per ora senza sito

(Adnkronos)

Mentre sono ore decisive per il nuovo governo, con le consultazioni al via oggi, il premier incaricato Mario Draghi - almeno per ora - non potrà attivare alcuna pagina al sito web con il suo nome (www.mariodraghi.it). Il dominio, infatti, risulta già 'occupato' essendo stato acquisito da una società con sede a Cipro il 2 febbraio del 2014. A quanto risulta all'AdnKronos, la proprietà del dominio 'omonimo' dell'ex presidente della Bce, è della Macrosten Ltd, con sede al Strovolos, a Cipro, al 77 di Strovolou Avenue.

Si tratta di una società che aveva già registrato, negli anni, altri domini, come La5.it, topcrime.it, italia2.it, poi al centro di una battaglia legale per l'assegnazione.