Ocean Viking ad Augusta, al via accertamenti sanitari su 422 migranti a bordo

(Adnkronos)

Sono iniziate le operazioni di accertamento sanitario a bordo della Ocean Viking. L'imbarcazione con a bordo 422, tra cui neonati, bambini piccoli, donne incinte, minori che viaggiano da soli, è giunta ieri sera ad Augusta, nel Siracusano. "Hanno iniziato a fare i tamponi per verificare lo stato di salute a bordo", dice all'Adnkronos il sindaco Giuseppe Di Mare. Sulla nave della ong Sos Mediterranee dovrebbero esserci otto positivi al Covid-19. "E una situazione cui eravamo preparati: abbiamo fatto scattare tutti i protocolli previsti per questo scenario", ha fatto sapere ieri l'Ong, spiegando, però, che "sebbene a bordo della Ocean Viking si applichino rigorosi protocolli di contenimento del contagio, parliamo comunque di una nave lunga 69 metri". Da qui la richiesta di un porto sicuro che il Viminale ha subito assegnato.

"Tutto è sotto controllo - assicura ancora il primo cittadino - perché è gestito con metodo collaudato nel porto commerciale. Non ci sono criticità". Una volta eseguiti i tamponi i migranti saranno identificati e adulti e minori accompagnati trasferiti sulla nave quarantena Rhapsody. I minori non accompagnati, invece, andranno in strutture dedicate in provincia di Agrigento e Ragusa.