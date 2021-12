Ocse, Di Maio: "Presidenza a Italia nel 2022"

"Un altro traguardo per l'Italia: nel 2022 presiederemo il Consiglio Ministeriale Ocse, guidando la riflessione delle 38 maggiori economie di mercato sulle principali sfide globali". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Dopo la presidenza G20 e la partnership COP26 l'Italia rimane protagonista della scena internazionale", conclude il ministro.

"L’Italia alla guida dell’Ocse nel 2022: i Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico hanno designato il nostro Paese a presiedere la prossima riunione del Consiglio Ministeriale dell’Ocse, guidando la riflessione fra i 38 Paesi membri dell’organizzazione - che riunisce le economie di mercato più avanzate del pianeta - sulle principali sfide di carattere globale e sulle linee di azione più appropriate per affrontarle". E' quanto si legge in una nota della Farnesina che "esprime grande soddisfazione per questo risultato, frutto dell’impegno della rete diplomatica italiana".

"A distanza di 12 anni dall’ultima Presidenza italiana, raccogliamo il testimone dagli Stati Uniti, Presidente del Consiglio Ministeriale Ocsenel 2021", aggiunge la nota che sottolinea che "dopo gli importanti risultati ottenuti con la Presidenza del G20 e la partnership con il Regno Unito per la Cop26, l’Italia consolida il suo ruolo di protagonista sulla scena internazionale".