OFF Global svela due nuovi laptop a marchio Nokia: Nokia PureBook Fold e Nokia PureBook Lite

BERLINO, 2 settembre 2022 /PRNewswire/ -- OFF Global, startup francese titolare di una licenza internazionale1 per la creazione di computer portatili a marchio Nokia, annuncerà oggi i due nuovi modelli Nokia PureBook Fold e Nokia PureBook Lite in vista del salone IFA.

Offrendo maggiore scelta e flessibilità in un nuovo design sottile ed elegante, Nokia PureBook Fold racchiude produttività e portabilità nell'esperienza d'uso "2 in 1". Sia in versione tablet che laptop, mette a disposizione uno spettro di applicazioni pensate in modo specifico per gli studenti e i giovani mentre sono in viaggio, in aula o in casa. Nokia PureBook Lite è l'agile tuttofare che si rivolge all'intera famiglia per eseguire con disinvoltura tutte le attività di ogni giorno o semplicemente per giocare, guardare contenuti in streaming, navigare o fare i compiti. È inoltre disponibile in una sorprendente gamma di colori.

Nokia PureBook Fold: Due mondi, un unico dispositivo

Semplicemente versatileSia in versione laptop che tablet, Nokia PureBook Fold si adatta con la massima fluidità a qualsiasi situazione, non solo in casa, ma anche negli spostamenti. Con un touchscreen senza bordi da 14,1", un sottile design da 18,6 mm e un peso di soli 1,66 kg, Nokia PureBook Fold è il compagno ideale in aula, in viaggio o in vacanza.

Semplicemente funzionaleDotato di Windows 11, tastiera, touchpad e porte USB, Nokia PureBook Fold ha tutte le carte in regola per garantire produttività ovunque ti trovi. Gli 8 GB di RAM e l'unità da 128 GB assicurano la potenza di calcolo e lo spazio di archiviazione di un laptop in un formato flessibile. Con Windows Hello e l'autenticazione tramite impronte digitali, Nokia PureBook Fold protegge il dispositivo dagli accessi non autorizzati. L'intrattenimento raggiunge un nuovo livello con il display immersivo FHD senza bordi da 14,1" e i due altoparlanti integrati di Nokia PureBook Fold, grazie ai quali sarà ancora più divertente divorare gli episodi delle serie TV preferite o guardare in streaming l'ultimo successo cinematografico.

Nokia PureBook Lite: Il laptop che non può mancare in famiglia

Semplicemente essenziale Sia che si tratti di guardare contenuti in streaming, navigare, chattare o studiare, grazie a Windows 11, agli 8 GB di RAM e alla capacità di archiviazione di 128 GB, il nuovo Nokia PureBook Lite è lo strumento irrinunciabile per le esigenze di tutta la famiglia o come portatile personale. Lo schermo FHD, l'ampio touchpad, le 8,5 ore di durata della batteria2 e Windows Hello con impronte digitali sono la garanzia di una esperienza assolutamente "user-friendly" per chiunque, anche per chi accende un PC per la prima volta. Con la possibilità di espandere la capacità di memoria tramite il pratico slot per micro SD, lo spazio non manca anche per i compiti di casa o l'album delle foto di famiglia.

Semplicemente con stileGrazie alle linee morbide e alla sottile cornice e al look raffinato ed elegante, Nokia PureBook Lite non passa certo inosservato. Disponibile in rosso, blu o nero, c'è un Nokia PureBook Lite adatto a ogni stile.

Nokia PureBook: Una scelta moltiplicata per tre

Annunciato nella prima parte dell'anno, Nokia PureBook Pro, indicato sia per l'uso privato che per i professionisti, viene ora affiancato da due nuovi laptop, Nokia PureBook Fold e Nokia PureBook Lite, per offrire una scelta di computer portatili Nokia PureBook capaci di rispondere a ogni esigenza o limite di budget. I modelli Nokia PureBook Pro, Nokia PureBook Fold e Nokia PureBook Lite faranno bella mostra di sé al salone IFA allo stand Nokia, hall 6.2, padiglione 105, dal 2 al 6 settembre 2022.

Prezzi e disponibilità

Nokia PureBook Fold 14,1" sarà disponibile in Francia nei colori nero, rosso e blu a partire da 549 €Nokia PureBook Lite 14,1" sarà disponibile in Francia nei colori nero, rosso e blu a partire da 449 €.

La disponibilità per gli altri paesi sarà comunicata in seguito; tieniti aggiornato sui canali OFF Global o Nokia per tutte le novità.

Per ulteriori informazioni su Nokia PureBook Fold vai su: https://www.nokia.com/shop/laptops/nokia-purebook-fold Per ulteriori informazioni su Nokia PureBook Lite vai su: https://www.nokia.com/shop/laptops/nokia-purebook-lite-141

INFORMAZIONI SU OFF GLOBAL

OFF Global è una società indipendente costituita nel 2020 con sede in Francia, a Lione, specializzata nello sviluppo, la fabbricazione e la vendita di laptop a marchio Nokia, sotto una licenza di marchio esclusiva internazionale (India esclusa) concessa da Nokia. OFF Global è una consociata della società di investimento OFF Financière et Participations. Nokia è marchio registrato di Nokia Corporation.

