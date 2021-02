Oggi è il 'World Nutella Day': i fan la festeggiano

(Adnkronos)

Oggi gli appassionati ed i fan di Nutella di tutto il mondo si uniscono per celebrare il World Nutella Day, ritrovandosi sui social media per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della crema di nocciole più famosa al mondo.

Nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire ed ispirare la community mondiale a condividere la passione per Nutella sui social media, il World Nutella Day è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per Nutella.

Anche quest’anno i fan di Nutella possono condividere il loro amore su Twitter @Nutelladay e sui loro profili social (Facebook e Instagram) utilizzando l’hashtag #WorldNutellaDay. Inoltre sarà possibile seguire il giorno dei festeggiamenti mettendo like alla pagina Facebook ufficiale del World Nutella Day o seguendo su Twitter @Nutelladay. I più appassionati possono anche visitare il sito www.nutelladay.com per trovare spunti su come festeggiare al meglio.