Oggi è il World Sea Turtle Day

Ogni anno in Italia 25mila tartarughe marine vengono catturate dalle reti a strascico. Inoltre l'80 per cento delle Caretta caretta del Mediterraneo ha ingerito plastica. Sono alcuni dei dati denunciati da WWF nel report "Italia, penisola delle tartarughe" pubblicato in occasione della Giornata mondiale delle tartarughe marine. Nuotano nei nostri mari e nidificano sulle nostre coste, ma sono ancora oggetto di minacce, per questo sono una delle specie simbolo di GenerAzioneMare, la campagna del WWF che ogni estate coinvolge i volontari nel monitoraggio dei nidi e nel salvataggio di di centinaia di esemplari. Nel report anche un Vademecum di comportamento per i turisti che nel corso dell'estate dovessero incontrare una tartaruga in difficoltà o scoprire tracce lungo la spiaggia