Oggi in vendita gli NFT di Madonna x Beeple

In vendita da oggi in esclusiva su SuperRare "Mother of creation" la nuova collezione di NFT che porta le firme di Madonna e di Beeple: tre opere esplorano il concetto di nascita attraverso l'oscurità e la luce e sono il frutto di una collaborazione iniziata un anno fa. “Ogni video inizia con me che partorisco, una cosa che le donne fanno dall'alba dei tempi, ma su un livello maggiormente esistenziale, do vita all'arte e alla creatività, senza le quali saremmo completamente persi". Il ricavato delle vendite sarà donato a tre organizzazione no-profit: The Voices of Children Foundation, The City of Joy Foundation e Black Mama’s Bail Out, mentre il prezzo di partenza delle tre opere sarà di 0,00035774 ETH - ovvero di un dollaro Usa.