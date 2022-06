Negli ultimi anni mantenere un figlio costa poco più di 640 euro al mese. Lo rileva Bankitalia nella relazione annuale. Nel 2020 l’importo si è contratto, causa pandemia, a 580 euro. Nel Mezzogiorno la spesa per figlio è risultata inferiore rispetto al Centro Nord. Quasi il 60 per cento della spesa è stato destinato a soddisfare bisogni primari (alimentari, abbigliamento e spese per la casa, istruzione e salute).